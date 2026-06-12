「別冊少年マガジン」で連載中の『菌と鉄』のテレビCMが公開された。笑い芸人・ドンデコルテの小橋共作&渡辺銀次の2人が声で出演しており、アフレコ現場に密着したメイキングバージョンも同時公開となった。【動画】それはダメだよ…公開されたドンデコルテ＆人気マガジン漫画の映像「自分と似ているキャラクターは？」「『菌と鉄』の面白いところは？」と、漫画好きで知られる渡辺銀次が作品愛を語り尽くしているが、競合