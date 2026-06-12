１１日に放送されたテレビ朝日系「アメトーーク」では「どんな仕事も断らないと思われてる芸人」が集合。過酷ロケの驚きの拘束時間を明かした。三四郎の小宮と鬼越トマホークは「この間、３６時間耐久。寝ちゃいけないの」という過酷ロケを行ったといい、最後に台本に「大変お疲れ様でした」と書かれていることに「大変、大変、大変お疲れ様でしたって書け！」と絶叫だ。すると今度はきしたかの・高野が「水曜日のダウンタウ