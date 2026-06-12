シンガー・ソングライターのASKAの娘で、同じくシンガー・ソングライターの宮崎薫（※崎＝たつさき）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。華やかなドレス姿を披露するとともに、「近々みなさんにお知らせがあります！」と予告し、ファンから期待の声が寄せられている。【写真】「お姫様みたい」ファン絶賛！ASKAの娘・宮崎薫、エレガントなドレス姿宮崎は「とあるお仕事にて…」とつづり、黒を基調としたエレガントなド