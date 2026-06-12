歌手北島三郎（８９）が１１日に東京都内で行われた国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の授賞式＆ライブに姿をみせ、話題になっている。特別功労賞を受賞し、車椅子で式典に参加し大歓声が起こった。「９０（歳）になります。この道一筋でございます。大勢の皆さんにご支援いただいてありがとうございます」と挨拶し、出演者全員の「まつり」大合唱で締めた。ネットでも大御所の姿が話題になり「