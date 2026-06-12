H2Oは、美容水に着目したMIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』より、ナルミヤ・インターナショナルのブランド「エンジェルブルー」「メゾピアノ」とコラボした「ウルリス エンジェルブルー アクア モイスチャー ペアセット」と「ウルリス メゾピアノ ピンクミー コントロール ペアセット」（ともに税込3080円）の2種類を、全国のドラッグストアおよびバラエティショップにて、26日から数量限定で発売する。【画像】どっちを選ぶ