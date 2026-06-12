フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が12日までに自身のインスタグラムを更新。チャイナ服姿の“チャームポイント”ショットなどを披露した。「初のチャイナ服で表紙撮影！押忍！人生で初めて、チャイナ服で表紙撮影をしていただきました。これまたかっこいい素敵な@keitamaruyama_officialさんのチャイナ服。デートプラスさん、ありがとうございます」と、水色のチャイナ服での撮影オフショットをアップ。「いつ