松本洋平文部科学相松本洋平文部科学相は12日の閣議後記者会見で、サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の開幕によって、海外でスポーツ賭博市場の過熱が予想されることを踏まえ、オンラインでの賭博サイト利用は刑法で禁じられているとして、利用しないよう注意を呼びかけた。松本氏は「違法な賭博には決して関わらないようお願いする」と述べ、日本では法律で認められている「スポーツ振興くじ」がW杯を対象とし