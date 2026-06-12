「パイレーツ６−８ドジャース」（１１日、ピッツバーグ）ドジャースが２カード連続の勝ち越しで貯金を今季最多タイの１９へ戻した。２戦連発の決勝１３号ソロを含む２打数２安打２打点、２四球で前日から５打席連続出塁と躍動していた大谷翔平投手は、七回の第５打席で代打を送られ途中交代。球団は「左膝の炎症」と発表し、チームに激震が走った。七回１死一、二塁の好機。大谷が第５打席へ向かうはずだったが、ネクストサ