東京都内で2025年、室内照明の不具合を訴えていた男性に「今すぐ交換しないと火事になる」などとうそを言い、不要な工事代約22万円をだまし取ろうとした疑いで男6人が逮捕された。警視庁は被害が4700万円に上るとみている。火災の危険あおり…不要な工事を勧誘か10日、東京・渋谷区の原宿署でカメラが捉えたのは、顔を手で隠す男。詐欺グループの指示役とみられている。逮捕されたのは、横山英太郎容疑者（30）をはじめとする6人だ