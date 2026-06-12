日本のダブバンドの先駆け「MUTE BEAT」などでの活躍で知られるサウンドエンジニア、DJのDub Master Xが12日、Xを更新。自民党総裁選をめぐる中傷動画作成疑惑渦中にある高市早苗首相の答弁の修正について私見を述べた。Dub Master Xは「【速報】自民、中傷動画巡る首相答弁訂正を申し出」との見出しが付けられた記事を引用した複数の投稿をリポストし「虚偽答弁をしたのにすぐ訂正したのをそのまま認めてしまってはダメだろう」と