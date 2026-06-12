ヤクルト本社と東京大学は、犬のアトピー性皮膚炎と食物有害反応（食物アレルギー）における腸内環境の変化を解析し、腸内細菌の多様性低下と脂質代謝物の変動を確認したと発表した。研究では、アレルギーを持つ犬と健常犬の便を比較分析。その結果、病気のある犬では酢酸・プロピオン酸・酪酸といった腸の健康維持にかかわる短鎖脂肪酸が減少していた。一方で、炎症やアレルギー反応に関与する長鎖脂肪酸の代謝物は増加してい