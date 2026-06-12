1.犬に考えさせる そもそも賢い犬とは、飼い主さんの指示をしっかりと聞いて動けるということだけでなく、犬が自分自身で判断をして行動できることも含まれると思います。 そのため、愛犬を賢く育てたいと思うのであれば、犬が自分で考えたり判断・決断したりする能力を育ててあげることが必要です。 犬に指示を与えたりトレーニングをしたりするとき、犬がわからなくなったり迷ったりした場合でも、すぐに手