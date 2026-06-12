ポッカサッポロフード＆ビバレッジは6月2日、北名古屋市の太田孝則市長を表敬訪問し、「レモンで市民を健康にするプロジェクト」の結果を報告した。同社は北名古屋市に名古屋工場を構えており、12年には包括連携協定を締結。レモンを通じて健康や食育に関する取り組みを行ってきた。「レモンで市民を健康にするプロジェクト」では、25年9月から12月の3か月間、北名古屋市民を対象にレモン果汁を1日30㎖、継続的に摂取す