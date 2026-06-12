本紙が5月末に行った地元JAなどへの聞き取りによると、主力の南高梅は平年比6割程度にとどまる見通し。県発表によると、今年の雹害による被害総額は2億3420万円。前年の過去最悪となる47億7830万円から大幅に縮小した。品質も良好で、秀品率は前年から大きく改善する見込みだ。しかし、近年の不作は一過性の気象要因にとどまらず、猛暑や少雨、樹齢の高まり、それによる収穫後の樹勢回復不足など、産地の構造的な課題を映して