汁気のある生ごみをまとめたり、調理中に出た細かなゴミを分別したりと、後片付けの手間を減らせる便利グッズをダイソーで発見。普段はスポンジ置きとして使いながら、必要なときだけネットをセットして使えるので、シンクまわりをすっきり保ちやすいのもポイント。生ごみ処理を少しラクにしたい人にぴったりです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スポンジホルダー（水切りネット用）価格：￥330（税込）耐荷重：1.5kg販