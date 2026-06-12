セリアで見つけたコースターが、100円とは思えないほど優秀でした。ナチュラルな木の風合いがおしゃれな手作りコースターは、インテリアやアクセサリートレイとしても活躍。一方、吸水コースターは結露をしっかり吸収し、デスクワークのお供にもぴったりです。見た目の良さと実用性を兼ね備えた2品。要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：白木メッシュコースター 茶 丸価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径9