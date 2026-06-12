ダイソーの公式HPで「話題の新商品」として紹介されていたステッカーを購入してきました。ショートカットキーが一目でわかるアイデアグッズで、Mac版とWindows版が販売されています。仕事の効率化に繋がる一方で、思わぬ注意点もありました。実際に使用してみたので、詳しくレビューしていきます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ショートカットキーステッカー価格：￥110（税込）内容量：2種×各1枚販売ショップ：ダイ