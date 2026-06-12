出先で服に付いたホコリが目立っていると焦りますよね…。そんなときに便利なのが、ダイソーの『ホコリ取り（引っ掛けフック付）』。粘着クリーナーの中でも段違いのコンパクトさで、持ち運びに便利です！カタカタ揺れず使い心地も良く、服に付いたホコリをスマートに除去することが可能。テープの交換も簡単です◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ホコリ取り（引っ掛けフック付）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイ