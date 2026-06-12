新潟県見附市に、県内のコーヒー店・スイーツ店・キッチンカーが一気に20店舗もそろう週末がやってくる。6月13日・14日の2日間、市民交流センター「ネーブルみつけ」で開催される「コーヒーとおやつの祭典」で、入場無料。見附市でコーヒーとスイーツに特化し初めて開かれる飲食イベントは、いったいどんな内容だろうか。自家焙煎からベトナムコーヒーまで、おやつも県産食材大充実出店はコーヒー7店、ドリンク系3店、フード系10店