2026年６月11日（日本時間12日）、日本代表の遠藤航が戦線離脱。「メディカルスタッフの報告を受け、監督の最終決断」でそうなった。５月31日のアイスランド戦後、左足の違和感を訴えていた遠藤だけに、その離脱が現実となったこと自体に大きな驚きはない。むしろ疑問なのは「追加招集がなぜ町野修斗だったのか」だ。その点について日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長は明言しなかった。しかし、瀬古歩夢がボランチとして