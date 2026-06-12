日本代表に激震が走った。北中米Ｗ杯メンバーからキャプテンの遠藤航が怪我のためチームを離脱。本大会の開幕戦当日に発表された。現地６月14日に、グループステージ初戦で日本と対戦するオランダのメディア『Squawka』は、「日本にとって悪いニュースだが、オランダ代表にとっては大きな後押しだ」と報じる。「日本の主将であり、絶対的な大黒柱である遠藤航が、足の負傷で代表活動から離れた。この結果、リバプールに所属す