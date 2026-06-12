クイズ番組『東大王』（TBS系）に出演していたタレントで実業家の後藤弘さんは6月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。25歳の誕生日と結婚を報告しました。【写真】後藤弘、結婚を報告「ダブルでおめでとうございます！！！」後藤さんは「ご報告が2つあります！今日で25歳になりました！先月11日に結婚しました！相手は大学時代の同級生です！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目はドレッシーなスーツ姿の後藤さんと振り袖姿の