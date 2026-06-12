志田千陽が平野美宇とサンリオの世界を満喫した様子をインスタで公開した(C)Getty Imagesパリ五輪のバドミントン女子ダブルスで銅メダルに輝いた志田千陽が自身のインスタグラムを更新し、卓球女子の平野美宇とサンリオピューロランドを訪れた際の様子を公開した。【写真】「幸せな空間でした」志田千陽&平野美宇がサンリオの世界を満喫志田は「（時差投稿）」だとし、「冬の最後の思い出に平野美宇ちゃんとサンリオピュー