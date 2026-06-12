韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは6月10日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ロサンゼルスでのオフショットを公開しました。【写真】LAを満喫する宮脇咲良「さくちゃんLAで楽しんでるんだね」宮脇さんは「LAで推し活。This is the way. 我らの道」とつづり、16枚の写真を投稿。白やグレーを合わせたコーディネートです。ピンクヘアとマッチしていてかわいらしいです。街中でのショットやベッドに寝転んだ姿が