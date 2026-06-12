12日朝、福井県坂井市の春江中学校の職員室で火事がありました。当時、校舎には誰もおらず、けが人はいませんでした。警察によりますと、12日午前5時45分ごろ、福井県坂井市の春江中学校で「異常発報がある」と警備会社から警察に通報がありました。警察が現場にかけつけたところ、校舎1階の職員室で火災が発生していたことから、消防に通報し、およそ1時間45分後に消し止められました。当時、校舎に人はいなかったためけが人はお