言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、絶望的な状況、白球を追いかける競技、そしてすっきりとした口当たりのアルコールという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。い□□い□□い□□かーのヒント：細い糸のような、わずかに