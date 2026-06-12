きょう12日(金)の関東は、上空にこの時期としては強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定。昼すぎから夜にかけて、都心を含め広い範囲で急な雷雨になるおそれがあり、十分な注意が必要です。■午後は都心含む広範囲で天気急変の可能性上空の寒気の影響で、きのう11日(木)は北部を中心に雨雲が発生。1時間雨量は、栃木で67.5ミリ、水戸で53.0ミリを記録するなど、非常に激しい雨となった所がありました。きょう12日(金)は、