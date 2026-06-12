熊本市は、新庁舎の総事業費が当初の２倍近い1100億円から1200億円になると明らかにしました。 新庁舎計画とは―― 新しい庁舎をめぐっては、熊本市は市役所を「NTT桜町ビル跡地」に、中央区役所を「花畑町別館跡地」に建て替える方針です。 これまで市は、「総事業費」が「616億円+α」になると説明していましたが、6月12日の市議会で大西市長は、建設費の高騰などを理由に「総事業費」が1100億円から1200億円程度に