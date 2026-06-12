【写真】ビジュ良すぎる…評論家が選ぶサッカー日本代表イケメン6人衆サッカーのワールドカップが日本時間6月12日に開幕。“サムライ・ブルー”こと日本代表は15日にオランダとの初戦を迎える。イケメン評論家が選ぶ6選手「今大会はカナダ・アメリカ・メキシコでの共同開催。出場枠が拡大され、史上最多の48か国が出場します。これまでの日本の最高成績はベスト16ですが、森保一監督は“優勝を目指していい準備をして、世界に挑