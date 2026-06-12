富山県舟橋村で行われた、タブレット端末による電子投票の模擬投票＝12日午前富山県舟橋村議会で12日、タブレット端末による電子投票を導入する条例が、議長を除く村議6人の全会一致で可決、成立した。10月の村長選と村議選から導入予定で、投票率向上に加え、疑問票や無効票を防ぐ狙い。人口約3300人の村は、日本で最も面積が小さい自治体として知られる。村によると、タブレット端末は、期日前投票を含め、投票所に設置。画