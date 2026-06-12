女優の中山忍（53）が12日、公式SNSを通じ、約30年ぶりにファンクラブを開設したと報告した。中山は10代の頃にファンクラブを作ったが、女優業に専念するため一度クローズ。だがこの度「安心して泣いたり笑ったりできるあたたかな場所をつくりたい」という思いから、再びファンクラブ開設にいたったという。入会方法などの詳細は、21日正午に発表する。中山は「ご尽力いただきましたたくさんの方々に感謝申し上げます」と感