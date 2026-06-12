ロックバンド「Junkie Machine」が12日までに公式インスタグラムを更新。ボーカル・ギターのナカムラヒカルが警察に勾留されているとの報告を親族から受けたことを明かし、今後の活動について説明した。「Junkie Machine今後の活動に関するご報告」とつづり、文書を投稿。「いつもJunkie Machineを応援いただき、誠にありがとうございます」と書き出し、「この度、Junkie MachineのVo,Gtナカムラヒカルが警察に勾留されている