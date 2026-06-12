これまで日本に冷夏をもたらすとされてきたエルニーニョ現象。今年は状況が違い、猛暑になりやすいとみられています。ペルー沖の海面水温は秋以降にどんどん上昇すると予想され、全世界的な異常気象を引き起こすスーパーエルニーニョへの懸念もあります。そこで今回の#みんなのギモンでは、「“エルニーニョ”なのに猛暑？」をテーマに解説します。■日本は冷夏になりやすいエルニーニョ山粼誠アナウンサー「気象庁は10日、