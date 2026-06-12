内田有紀とtimelesz寺西拓人がダブル主演を務めるフジテレビ系連続ドラマ「ラストノート」（7月9日開始、木曜午後10時）に、チュートリアル徳井義実、桜井日奈子、アイドルグループ超特急の草川拓弥の出演が決まり12日、同局が発表した。歳の差の男女が激しい恋へと導かれていく、大人の純愛ドラマ。徳井は内田の同僚で元夫役、桜井は寺西の恋人役、草川は寺西の幼なじみで会社の同僚役をそれぞれ演じる。徳井は「いつかご一緒した