ドジャース大谷翔平投手（３１）は１１日（日本時間１２日）に敵地でのパドレス戦で１３号先制ソロを放ったが、例年と比較するとスローペースだ。ＭＬＢ公式サイトは１１日に「本塁打が大量に出ようが出まいが、大谷翔平は今も全盛期だ」と題した記事を掲載した。同サイトは「信じがたい話だが、今季の大谷翔平の打撃は、ほとんど話題の脇役になってしまっている」と表現した。その大きな理由は投手として歴史的なスタートを切