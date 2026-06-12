ＭＦ遠藤航（３３＝リバプール）が、１１日に北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバーから離脱した。ポルトガルメディア「ア・ボラ」は、日本代表キャプテンの離脱を伝えた中で、２０２５―２６年シーズン限りでポルトガル１部スポルティングを退団するＭＦ守田英正ではなく、ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）が追加招集されたことを暗に疑問視した。同メディアは「守田はリバプールＭＦの代役として招集されなかった」とした上で「ス