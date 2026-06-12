【「Kirby★Diary」シリーズ第3弾「osouji」】 6月上旬～ 順次展開 フリューは、「星のカービィ」のプライズシリーズ「Kirby★Diary（カービィダイアリー）」第3弾を6月上旬より全国のアミューズメント施設にて展開する。 今回のテーマは、「osouji」。今作では、ほうきを持っておそうじを頑張るカービィのBIGぬいぐるみやマス