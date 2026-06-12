巨人がナショナルズ傘下２Ａハリスバーグの小笠原慎之介投手（２８）を獲得することが１１日、分かった。契約は２０２７年までとみられる。小笠原は東海大相模から１６年にドラフト１位で中日入りして９年間プレー。２４年オフにポスティングシステムを利用して２年契約でナショナルズへ移籍した。１年目の昨季は主に中継ぎで２３試合に登板し１勝１敗、防御率６・９８。今季はメジャーキャンプに招待選手として参加したが、メ