●パイレーツ6−8ドジャース○＜現地時間6月11日PNCパーク＞ロサンゼルス・ドジャースが2カード連続勝ち越し。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」で先発出場し、13号本塁打を放つなど活躍を収めたが、左膝炎症により途中交代となった。大谷は先発右腕ケラーに対する3回表の第2打席、体勢を崩されながらも低めのスイーパーを捉えると、打球速度107.7マイル（約173.3キロ）のライナーが右中間スタンド最前列に着弾