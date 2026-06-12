【攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL】 放送開始日：7月7日より毎週火曜23時～ 放送局：カンテレ・フジテレビ系 全国ネット “火アニバル!!”枠 7月7日より放送されるアニメ「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」のエンディングテーマがMILLENNIUM PARADEの「Blue」に決定した。 あわせて、エンディングテーマを使用したプロモーションビデオ第4弾も