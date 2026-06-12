【テネシー州ナッシュビル１１日（日本時間１２日）発＝森下久】森保ジャパンに大激震だ。主将のＭＦ遠藤航（３３＝リバプール）が、北中米Ｗ杯に臨む日本代表から負傷のため離脱。その後、代表引退を電撃表明した。第２次森保政権を支え、リーダーとして引っ張ってきた大黒柱を失ったことで、イレブンには動揺が広がり、涙する選手も出た。強豪オランダとの１次リーグＦ組初戦（１４日＝同１５日）が目前に迫る中、日本代表は大