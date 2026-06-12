子どもに「赤ちゃんはどうやって生まれてくるの？」と聞かれたらどう答えればよいか。フリーアナウンサーの天野ひかりさんは「親がはぐらかしてしまうと、子どもは聞いてはいけないことだと感じてしまう。性教育はまだ早いと身構えずに、自然体で本当のことを伝えるとよい」という――。※本稿は、天野ひかり『子どもを伸ばす言葉実は否定している言葉（特装版）』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したもので