C-Unitedが展開する「カフェ・ド・クリエ」は6月10日から、全国の店舗で「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」（税込4,800円）の事前予約を受け付けている。さくらももこ氏原作の人気作品「コジコジ」と初めてコラボレーションした夏の福袋。限定デザインのバッグやぬいぐるみポーチ、グラスに加え、税込1,880円相当の商品引換券などをセットにした。【画像9点はこちら】コジコジ初コラボ福袋の中身を公開ロープハンド