キッコーマンソイフーズは大阪と東京でソイラテの魅力を学べる体験型イベント「キッコーマン 豆乳の学校 ソイラテ祭」を開催中だ。大阪会場は阪急ビッグマン前広場(大阪市北区)で6･7日に開催した。東京会場は渋谷ストリーム稲荷橋広場で14日まで開催する。同社は9日に東京会場でメディア向け内覧会を実施し、亀井淳一マーケティング推進部長が開催趣旨や同社の販売状況について説明した。マーケティング推進部長亀井淳一氏同イベ