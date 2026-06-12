【モデルプレス＝2026/06/12】超特急のリョウガ（船津稜雅）、ユーキ（村田祐基）が12日、都内で開催された「CITIZEN Eco-Drive 50th Anniversary Event」記者発表会に出席。お互いの魅力を語り合った。【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル◆リョウガ＆ユーキ「最近相手に突き動かされたことは？」6月12日は「恋人の日」であることにちなみ、相性照度チェックを実施。「最近相手に突き動かされたことは？」という質問