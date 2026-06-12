TREASUREが、デビュー6年目にして初の音楽番組1位を獲得した。TREASUREは6月11日に放送されたMnet「M COUNTDOWN」に出演。4thミニアルバム『NEW WAV』のタイトル曲『IF I』で1位に輝いた。【写真】アサヒ、日本の街並みに溶け込む姿が“エモすぎる”「M COUNTDOWN」での1位獲得はデビュー後初めてであり、生放送のステージで直接トロフィーを受け取ったのも今回が初めてとなる。（写真提供＝YGエンターテインメント）TREASURE1位発