紀ノ国屋は、「かつサンド」シリーズの新商品「ハムかつサンド」を6月15日から発売する。また、5月にリニューアルした「チキンかつサンド」も好評販売中。紀ノ国屋の「かつサンド」シリーズは、厳選した素材とこだわりのソースで仕上げた人気商品で、サクッとした食感と素材の旨みを楽しめるのが特徴。【紀ノ国屋のハムかつサンド&チキンかつサンドの画像はこちら】◆期間限定商品「紀ノ国屋 ハムかつサンド」内容量:1パック(3