【モデルプレス＝2026/06/12】国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では6月13日18時より、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品／アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。中島健人がレッドカーペット公式インタビュアーを担当することが決定した。【写真】「MAJ2026」豪華出演アーティスト◆中島健人「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」公式インタビュアーにGrand Ceremonyを彩るレッドカーペットの模様