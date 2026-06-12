あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「住宅宿泊事業」の略語は？「住宅宿泊事業」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「民泊」でした！民泊とは、住宅（戸建住宅やマンションなどの共同住宅等）の全部または一部を活用して、旅行者等に