キッズピッチ（日本サッカー協会提供） サッカーワールドカップが開幕して盛り上がっていますが、高松市立東部運動公園（高松市高松町）の中央広場に低学年の子どもたちがサッカーなどを楽しめる「キッズピッチ」が設置されます。 日本サッカー協会が公益財団法人・日本財団と共同で立ち上げた「子ども未来プロジェクト」の一環で設置します。幅9m、奥行き12.6m、高さ2.8mで、未就学児から小